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Сьогодні минає 152 роки з Дня народження Андрея Шептицького

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Сьогодні, 29 липня, минає 152 роки від Дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Народився єпископ УГКЦ 29 липня 1865 року у селі Прилбичі.

За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів. Підтримував українську економічну діяльність, сприяв відкриттю кооперативів. Як Галицький митрополит був депутатом Віденського парламенту та Галицького сейму, які однак не часто відвідував.

Зазнавав утисків більшовиків. Зокрема у 1939 році НКВДисти розстріляли його брата Лева і всю його сім’ю в родинному маєтку Шептицьких у Прилбичах. Помер 1 листопада 1944 року.

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