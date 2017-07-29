Садовий вирішив конструктивно співпрацювати з львівськими «Карпатами»

Мер Львова Андрій Садовий уже кілька разів зустрічався із керівництвом львівських «Карпат», зокрема і на футбольних матчах «зелено-білих»: сторони окреслили плани на найближче майбутнє. Про це повідомляє ZIK.

За словами мера Львова, він сприятиме побудові дитячих полів у місті.

«У першу чергу нас цікавить дитячий футбол. «Карпати» в цьому питанні мають успіхи, постійно розширюють мережу, що дає дітям якісну перспективу. У свою чергу, це приведе і до того, що таку ж перспективу матимуть самі «Карпати».

Ми будемо підтримувати клуб не лише в питанні розвитку дитячого футболу. Я би хотів, щоб державний стадіон «Арена Львів» переглянув свою цінову політику щодо цін на оренду для «Карпат». Ціни нереально високі. Тому «Карпати» вимушено повернулися на стадіон «Україна». Звичайно, в цьому питанні ми будемо підтримувати «Карпати», бо це наша львівська команда.

«Карпати» багато роблять і багато планують нового – зокрема, створення полів для дітей. Тут обіцяю максимальну співпраця. Займатися цим питанням я доручив керівнику управління сім’ї, молоді і спорту. Сам же я хочу поїхати і подивитися на всі карпатівські об’єкти, а також зустрітися з гравцями. Це гордість нашого міста. В українському футболі ситуація дуже плачевна. Але «Карпати» живі і розвиваються, у клубу є бажання інвестувати додаткові кошти, щоб грати в єврокубках. Ми всі зацікавлені у тому, щоб до Львова приїжджали кращі команди і ми могли милуватися грою «Карпат», – зазначив А. Садовий.

Також він заяивв про співпрацю із керівництвом «Карпат».

Коли сторони об’єднують зусилля, завжди є спільна вигода. Як приклад, можна навести відомого американського соціолога Роберта Патнема, який досліджував розвиток Італії і вивів дуже цікаву формулу. На думку вченого, активний розвиток Північної Італії полягав у тому, що там був досить розвинений дворовий футбол та церковний хор. Відповідно, такі спільноти дали позитиву в економічному зростанні. Тому пряма залежність між футболом та економікою присутня.

Із керівництвом «Карпат» ми бачилися на останніх матчах, коли прийшло дуже багато уболівальників. Я переконаний, що наша співпраця буде конструктивною», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, власником «зелено-білих» є бізнесмен та медіавласник Петро Димінський.