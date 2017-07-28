«За два дні тільки раз «пообідала» пакетиком вермішелі «Мівіна», - поліція забрала до притулку двох малюків

У Львові правоохоронці помістили до притулку двох дітей з неблагополучної родини. Як з’ясувалося, молодший з хлопчиків майже нічого не їв протягом двох діб, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Львівщини.

До Личаківського відділу поліції 27 липня зателефонувала директор однієї із львівських шкіл. Жінка повідомила, що у квартирі, де проживає родина з трьома дітьми, малолітні вже тривалий час знаходяться без нагляду дорослих.

«Прибувши на місце події, ми виявили у квартирі семирічного хлопчика – переляканого і голодного. Дитина сказала, що за два дні тільки раз «пообідала» пакетиком вермішелі «Мівіна». Умови, в яких перебував малюк, просто жахливі: суцільна антисанітарія, в непрацюючому холодильнику – залишки продуктів, вкритих пліснявою», – повідомила інспектор сектору ювенальної превенції Личаківського відділу поліції старший лейтенант поліції Наталія Рибачок.

Правоохоронці встановили, що мама хлопчика, 36-річна львів’янка, кудись поїхала ще майже тиждень тому, залишивши дітей на співмешканця. Її восьмирічна донька зараз знаходиться у літньому таборі в Карпатах, старший син, якому десять років, проводив дні в одному з дитячих центрів, відвідувачів якого принаймні годують двічі на день.

Обох хлопчиків працівники поліції доставили до притулку Львівської облдержадміністрації. В подальшому буде вирішуватися питання щодо поміщення туди їх сестрички та позбавлення матері батьківських прав. Адже раніше правоохоронці вже неодноразово проводили з жінкою профілактичні бесіди та навіть притягали до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.