На Львівщині зростає кількість випадків інфікування ВІЛ/СНІДУ

Рівень поширеності інфекції у Львівській області станом на 01.07.2017 року складає 134,6 випадків на 100 тис. населення, як і в попередні роки, він набагато нижчий (в 2,4 рази), ніж середній показник по Україні – 319,5 випадки. Водночас кількість зареєстрованих випадків на Львівщині зростає в порівнянні із минулим роком зростає. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

За 6 місяців 2017 року в області було зареєстровано 233 нових випадків ВІЛ-інфекції (у 2016 р. – 216), в тому числі в IV стадії ВІЛ-інфекції (стадії синдрому набутого імунодефіциту – СНІДу) – 140 випадків (у 2016 р. – 85). Питома вага хворих, виявлених в стадії СНІДу, зросла.

Зберігається тенденція до зростання статевого (переважно гетеросексуального) шляху інфікування.

Як і у всіх регіонах України, туберкульоз є найбільш поширеним опортуністичним захворюванням серед ВІЛ-позитивних – 101 випадок з 140 осіб в стадії СНІДу. Туберкульоз (як легеневий, так і позалегеневий) залишається провідною причиною смерті хворих в стадії СНІДу

Зменшилася питома вага людей, які вживають ін’єкційні наркотики, серед загальної кількості вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних : з 31% за 6 місяців 2016 року і до 29,2% за 6 місяців 2017 року.

На 01.07.2017 року в області під медичним спостереженням перебувало 3411 ВІЛ-позитивних, в тому числі 1095 осіб – хворі в стадії СНІДу.

Епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області поширюється уже не тільки в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ, хоча використання зараженого ін’єкційного інструментарію залишається одним з основних чинників ризику інфікування ВІЛ. Практикою доведені доцільність, корисність і виправданість саме превентивних заходів та дій на попередження поширення ВІЛ, які націлені на зміну поведінки і способу життя людей.

Звертає на себе увагу процес «старіння» епідемії ВІЛ-інфекції, тобто збільшується кількість старших вікових груп у структурі поширеності ВІЛ-інфекції. Так, упродовж першого півріччя 2017 року відсоток осіб вікової групи старше 50 років досяг 12,1% (за аналогічний період 2016 року – 8,7%). Чинниками, які призводять до «старіння» епідемії, є зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед молодших вікових груп; збільшення кількості інфікувань ВІЛ серед представників старших вікових груп та вплив антиретровірусної терапії на збільшення тривалості життя людей, які живуть з ВІЛ.

За I півріччя 2017 року офіційно взято на облік 27 дітей, які були народжені від ВІЛ-позитивних матерів. Діагноз ВІЛ-інфекція у 2017 році підтверджений двом дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів.

Станом на 01.07.2017 року на офіційному обліку в педіатра знаходиться 247 дітей, з них 61 дітям підтверджений ВІЛ-статус, з яких 17 дітей з діагнозом СНІД. У решти (186 дітей) – неуточнений діагноз.

Для значної кількості мешканців області, інфікованих ВІЛ, їхній статус залишається невідомим (лише кожен другий з уражених ВІЛ-інфекцією знає про свій ВІЛ-позитивний статус), що створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків ін’єкційним шляхом та ін. Тому таку суттєву роль відіграє консультування і тестування на виявлення ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я області для впровадження стратегії ООН «Fast-track» на 2016-2020 роки, а саме 90% людей, які живуть з ВІЛ повинні знати про свій ВІЛ-позитивний статус.

Важливим компонентом стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції є також поінформованість населення про шляхи передачі інфекції, формування навиків відповідальної поведінки щодо запобігання інфікуванню, в першу чергу серед молоді та доступність до тестування на ВІЛ-інфекцію.