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Поліцейські спіймали групу злодіїв-гастролерів, які викрали з автомобіля кругленьку суму

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На Львівщині поліцейські затримали групу злодіїв гастролерів, які викрали з автомобіля понад 9 тисяч гривень та 14 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 27 липня, близько 02.30 в Пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про скоєння крадіжки з вантажного автомобіля.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій транспортного засобу, 39-річний мешканець Пустомитівського району, зайшов у магазин в одному із населених пунктів. Скориставшись його відсутністю, зловмисники розбили вікно у дверцятах, проникли в салон кабіни тягача та викрали 15 000 гривень і 9500 євро), які потерпілий кількома годинами раніше отримав за доставку товарів. Після цього невідомі особи сіли в легковий автомобіль «Опель Астра» з іноземною реєстрацією і втекли.

Правоохоронці затримали зловмисників на території Золочівського району у селі Ясенівці коли автомобіль зупинився перед залізничним переїздом . Ними виявилися троє громадян однієї із пострадянських країн віком від 29 до 40 років, які тимчасово проживають у Запорізькій області.
Речові докази у зловмисників вилучені. Вони затримані в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.  Триває досудове розслідування.

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