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Поліцейські розшукали горе-водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

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Дрогобицькі правоохоронці розшукали водія-втікача. Внаслідок наїзду автомобіля був травмований велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Дрогобицький відділ поліції 17 липня надійшла інформація, що на дорозі Турка-Пісочна між селами Далява та Солонсько вчинено наїзд на велосипедиста, 54-річного жителя району. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом ребер. Водій автомобіля залишив місце пригоди.

Як встановили правоохоронці, до вчинення наїзду причетний 25-річний мешканець одного із сіл району, який знаходився за кермом службового автомобіля «Мерседес Атеко».

Наразі з’ясовуються обставини події. Досудове розслідування триває.

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