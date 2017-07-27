Поліцейські розшукали горе-водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Дрогобицькі правоохоронці розшукали водія-втікача. Внаслідок наїзду автомобіля був травмований велосипедист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Дрогобицький відділ поліції 17 липня надійшла інформація, що на дорозі Турка-Пісочна між селами Далява та Солонсько вчинено наїзд на велосипедиста, 54-річного жителя району. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували у лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом ребер. Водій автомобіля залишив місце пригоди.

Як встановили правоохоронці, до вчинення наїзду причетний 25-річний мешканець одного із сіл району, який знаходився за кермом службового автомобіля «Мерседес Атеко».

Наразі з’ясовуються обставини події. Досудове розслідування триває.