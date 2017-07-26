Львівські патрульні оголосили «полювання» на непристебнутих водіїв

У зв’язку із збільшенням дорожньо-транспортних пригод із важкими наслідками патрульні поліцейські Львова активніше притягатимуть до відповідальності водіїв, які ігнорують паски безпеки та перевозять непристебнутих пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Загалом з 1 січня 2017 року патрульні оштрафували 4366 водіїв за те, що вони не користувалися ременями безпеки або не подбали про безпеку своїх пасажирів. Згідно правил дорожнього руху, а саме пункту 2.3 «в» для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний: на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі.

«В більшості аварій із потерпілими водії та пасажири були не пристебнуті. Комусь із них пасок міг врятувати життя. Тому патрульні поліцейські не зважаючи на усі відмовки водіїв, що це востаннє і вони більше так не робитимуть – накладатимуть штраф», – наголосив начальник Управління патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Основні причини ДТП з потерпілими: необрання безпечної швидкості, порушення правил при здійсненні маневрів, керування в нетверезому стані, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть і т.д.

За перше півріччя минулого року у Львові сталося 441 ДТП з потерпілими в яких 17 осіб загинули, а 545 травмовані. За аналогічний період 2017 року сталося 402 ДТП з потерпілими в яких загинули 18 осіб і 474 – травмовані.

На дорогах Львівщини за перших півроку сталося 262 ДТП з потерпілими. У них загинули 50 осіб і 396 – травмовані. За аналогічний період минулого року: 159 ДТП з постраждалими у яких загинули 34 особи та 214 отримали тілесні ушкодження.

Якщо проаналізувати липень 2017 року станом на 25 число, то на території Львова вже сталося 51 ДТП з потерпілими, в них загинула 1 особа і 58 травмовані. Торік станом на 25 липня сталося 50 ДТП з потерпілими, в яких травмувалося 59 осіб, загинуло – 0.

В області станом на 25 липня:

– 2016 рік – 34 з потерпілими, 7 загинули, 44 травмовані

– 2017 рік – 42 з потерпілими, 8 загинуло, 83 травмовані.

Фото: Експрес-онлай