До вересня у Львові обіцяють відновити більше десятка дитсадків. Перелік

У львівських дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах тривають активні ремонтні роботи. Про це інформує прес-служба Львівської мерії.

До навчального року у школах відновлюють спортивні майданчики, замінюють системи опалення, ремонтують харчоблоки, басейни та санвузли, оновлюють комп’ютерну техніку, облаштовують лабораторним та демонстаційним обладнанням кабінети фізики, закуповують інтерактивні мультитач-панелі, обладнання для кабінетів захисту Вітчизни. Як уточнили у міському управлінні освіти, цього року з міського бюджету на ремонтні роботи та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування виділено 153,2 млн. грн.

Відтак, бюджетом передбачено 24,9 млн. грн. на відновлення ДНЗ та груп у ДНЗ. Мова йде про такі об’єкти: ДНЗ на вул. Кульпарківській, 182; ДНЗ № 111 на вул. І. Виговського, 1а; ДНЗ № 96 на вул. Клепарівській, 31; ДНЗ на вул. Зубрівській, 9; ДНЗ № 97 на вул. Дністерській, 25; ДНЗ № 116 на вул. Джерельній, 71; ДНЗ ПЗ “Будинок школярів” на вул. Б. Грінченка, 4-а; ДНЗ на вул. Медової Печери, 13; ДНЗ на вул. М. Рильського, 9; ДНЗ на вул. Дорога Кривчицька, 3; ДНЗ на вул. Білогорща, 3а; ДНЗ на вул. Сяйво, 16; реконструкція 1-го поверху у СЗШ № 23 на вул. Варшавській, 126 з метою введення додаткових груп.

«Пріоритетним напрямком є відновлення дошкільних навчальних закладів, які тривалий час перебували в оренді, ремонт спортивних майданчиків і стадіонів, які є поблизу навчальних закладів, створення комфортних умов для учнів (ремонти санвузлів, систем опалення, харчоблоків, басейнів, спортивних залів, заміна вікон, ремонт та придбання обладнання для фізико-хімічних лабораторій та кабінетів трудового навчання)», – уточнили в управлінні освіти ЛМР.

Станом на сьогодні на відновлення 17 спортивних майданчиків виготовлено проектно-кошторисну документацію, відповідно до якої подані тендерні пропозиції щодо визначення підрядної організації на їх облаштування. Процедури закупівель проводяться на виконання капітального ремонту спортивних майданчиків у СЗШ №6, СЗШ №96, СЗШ №100, СЗШ №17, СЗШ №27, СЗШ №57, СЗШ №83, гімназії «Престиж» та Львівському технологічному ліцеї. Крім того, станом на початок липня визначено переможців тендеру з відновлення стадіонів у СЗШ №65 та СЗШ №68, а також капітального ремонту спортивного майданчика СЗШ №66. На розгляді в експерній організації перебувають кошториси щодо проведення ремонту у СЗШ № 54.

«Плануємо, що до 2020 року нам вдасться відновити спортивні майданчики в кожному навчальному закладі. В цьому році ми плануємо завершити ремонт 12 спортивних залів, 2 з яких стали переможцями у обласному конкурсі мікропроектів. На сьогодні ведуться ремонтні роботи у 6 закладах, у 3 оголошено тендерні закупівлі, а у 3 оформлюється дозвільна документація.

Плануємо відремонтувати до 2018 року усі санвузли, відновити харчоблоки у 60% навчальних закладах. На сьогоднішні в наших навчальних зазкладах є 28 басейнів, 11 з них потреюують ремонту. До 2020 року плануємо відновити роботи усіх недіючих басейнів», – розповідають в управлінні освіти ЛМР.

У 2017 році 14 навчальних закладів Львова стали переможцями у обласному конкурсі мікропроектів відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. Зараз у 9 закладах вже ведуться роботи, а в одному ДНЗ придбано малі архітектурні форми для облаштування ігрових майданчиків.

У конкурсі громадського бюджету по галузі освіти перемогли 28 проектів, з них 16 шкіл, 10 дошкільних навчальних закладів і 1 позашкільний навчальний заклад. Завершено ремонт бібліотеки СЗШ №98, ремонт із заміною огорожі зі сторони парку “Знесіння” у ДНЗ № 12, влаштування ігрових споруд у ДНЗ №167 та ДНЗ №134, благоустрій території ЛСЗШ №69, СЗШ №42, НВК «Гроно» та замінено вікна у НВК «Садок-школа «Дзвіночок». Закуплено обладнання для дітей з особливими потребами у ДНЗ №38, ведуться роботи з влаштування ігрових майданчиків у ДНЗ №37, СЗШ «Джерельце». За результатами проведених закупівель у СЗШ №57 визначено переможця для виконання робіт з ремонту даху та фасаду.

Вирішено питання щодо ситуації, яка виникла в результаті руйнування сходової клітки у СЗШ №44, а саме, завершено аварійно-відновлювальні роботи, кошти на які виділено з резервного фонду міського бюджету м. Львова. Після аварійно-відновлювальних робіт ведеться оздоблення сходових кліток.

Нагадаємо, цього року майже 4 тисячі малюків не потраплять у дитсадки.