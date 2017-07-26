Більше 200 тисяч українців цього року поїхали до Росії на роботу

За півроку 245,6 тис. українців в’їхали в Росію на роботу, 219,1 тис. – з приватним візитом, 20,7 тис. – для туризму і 13,5 тис. – для навчання за січень – червень. Про це йдеться в інформації Міністерства внутрішніх справ Росії, передають Українські Новини.

Зокрема, з січня Росія поставила на міграційний облік 844 597 українців, з них 93 844 людини зареєстровані за місцем проживання і 750 753 людини – поставлено на облік за місцем перебування.

Так, 526 546 осіб поставлено на облік за місцем перебування первинно.

З них 245 602 українця в’їхали в Росію на роботу, 219 086 – з приватним візитом, 20 684 – для туризму, 13 508 – для навчання і 27 666 українців під іншими приводами.

У той самий час за січень-червень Росія зняла 483 908 українця з міграційного обліку.

Крім того, за вказаний період 3 українці оформили візи в Росію і для ще 2 були оформлені запрошення.