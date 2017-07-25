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Внаслідок зіткнення BMW і ВАЗу загинув чоловік

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У Яворівському районі внаслідок зіткнення двоє авто загинув львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 24 липня, о 18:45 поблизу смт. Івано-Франково Яворівського району на автодорозі Львів – Краковець в напрямку міста Новояворівськ, відбулося попутнє зіткнення автомобілів «БМВ Х-5» та «ВАЗ-21013», внаслідок якого водій вітчизняного автомобіля, житель Львова загинув на місці ДТП.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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