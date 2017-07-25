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У Сокальському районі у річці знайшли тіло потопельника

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У річці на Львівщині виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 24 липня, о 10:43 надійшло повідомлення від чергового Сокальської райдержадміністрації про те, що 23 липня о 21.00 год. поблизу села Межиріччя Сокальського району в річці Рата виявлено тіло 45-річного жителя Червонограда без ознак насильницької смерті.

Тіло було витягнуто на поверхню місцевими мешканцями та доправлено в морг Сокальської ЦРЛ. Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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