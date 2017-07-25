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На Яворівщині незаконно передали в приватні руки земель на майже чотири мільйони

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На Львівщині правоохоронці виявили факти незаконної передачі земельних ділянок у приватну власність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Як встановили працівники Управління захисту економіки Львівщини та Городоцької місцевої прокуратури, внаслідок злочинних дій землевпорядника однієї з сільських рад 1,8 гектара державних земель опинились “в руках” приватних осіб. Державі завдано збитків на 3,7 мільйона гривень.

Встановлено, що протягом 2006–2007 років землепорядник однієї з сільрад Яворівського району виготовив технічну документацію із відведення у приватну власність громадян семи земельних ділянок загальною площею 1,8 гектара.

Посадовець виготовив та подав на затвердження документацію із землеустрою щодо передачі у власність земельних ділянок на прилеглій до міжнародної траси території. Відповідно до підготовлених документів – ці земельні ділянки знаходяться в межах населеного пункту. Проте фактично – всі ділянки розташовані за його межами, тому, згідно до вимог земельного законодавства, виділена земля могла надаватись у власність лише відповідним органом виконавчої влади, а не органом місцевого самоврядування.

На підставі фіктивних документів землі держави опинились “в руках” приватних власників, а державі завдано збитків на 3,7 мільйона гривень.

Слідчим відділенням територіального відділу поліції посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

За скоєння такого правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

 

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