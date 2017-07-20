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У поліклініках Львова відкрили кабінети фізичної реабілітації

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У медичних закладах Львова за районним принципом відкрили мережу кабінетів фізичної реабілітації для тих, хто через важкі захворювання чи травми втратив рухові функції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Кабінети реабілітації себе дуже якісно показують тому, що і ті хлопці, які прийшли зі зони бойових дій, можуть там поправляти своє здоров’я, і прості львів’яни… Я хочу подякувати всім благодійникам, які допомагають нам. Звичайно, що коштів є недостатньо тому, що медицина – це галузь, яка повинна повністю фінансуватися з державного бюджету», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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