На «Арені Львів» ганяла м’яча юнацька футбольна збірна США, що має українське походження

Упродовж 12-17 липня 2017 року на футбольних полях Львівщини та Івано-Франківщини завершилася серія футбольних матчів «На крилах дружніх змагань» за участю юнацької збірної команди Спілки української молоді (СУМ) із США. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Юні футболісти – вихідці з українських родин США мали можливість, зокрема на Львівщини провести цікаві й напружені поєдинки зі своїми ровесниками з команд Львівського училища фізичної культури та дитячо-юнацької футбольної школи «Карпати».

За підтримки футбольної та спортивної громади Львівщини, провідних футбольних арбітрів області такі зустрічі відбулися на кращих стадіонах – «Арені Львів» та імені Богдана Маркевича у Винниках, де їх вітали відомі тренери та високпосадовці.

На згаду про спільні футболі баталії господарі та гості обмінялися пам’ятними вимпелами, шарфами та сувенірами.

Юні українські американські футболісти, які прибули в Україну разом зі своїми рідними, провели також перед цим ще матчі на стадіонах Івано-Франківська, Коломиї та Калуша.

Як зауважив організатор такої масштабної поїздки Михайло (Майкл) Тамашевський – ця перша зустріч обов’язково не буде останньою, а щирі враження від перебування на українській землі надовго збережуться в пам’яті юних футболістів Спілки Української Молоді з США та їхніх батьків.