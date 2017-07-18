На Львівщині виявили чергове конопляне поле

На Золочівщині правоохоронці виявили конопляну плантацію. Її облаштував на присадибній ділянці мешканець одного із сіл району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Золочівського відділу поліції 17 липня під час обстеження території обслуговування виявили в одному із сіл ділянку з коноплею. Як попередньо встановлено, її посадив та обробляв 51-річний місцевий мешканець без мети збуту.

Рослини в кількості 350 штук вилучені та скеровані на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.