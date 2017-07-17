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Львів’янин хотів за допомогою пістолета відстояти місце на парковці

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У Львові між водіями через місце на парковці виник конфлікт з пістолетом. За фактом відкрите кримінальне провадження, встановлюються обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 14 липня надійшла заява від 34-річного жителя Жовківського району. Він повідомив, що на автостоянці біля одного із супермаркетів між ним та водієм автомобіля «Субару» виник конфлікт через місце для парковки. Під час суперечки останній дістав з салону легковика пістолет для відстрілу гумових куль.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний 44-річний львів’янин, який мав на зброю відповідний дозвіл.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 т.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

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