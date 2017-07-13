«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а сьогодні схиляємось до невеликих будинків клубного типу, котеджів або вілл. Що ж буде завтра? Відповідь знають у «Бельгійському містечку» – адже тут створили проект, що стане новим витком в еволюції житла не лише у Львові, а й у Західній Україні.

Макет проекту «BelleVille» поблизу селища Воля Бартатівська, Львівської області

Йдеться про «BelleVille» – інноваційний проект на відстані 8 км від Кільцевої дороги Львова, поблизу селища Воля Бартатівська. Познайомитися з ними першими змогли гості офіційної презентації, яка відбулася 7 липня в спеціально змонтованому павільйоні на Площі Ринок. Саме тут стають очевидними унікальні переваги забудови, яку можна назвати справжньою сенсацією на ринку нерухомості.

Презентація проекту «BelleVille» у виставковому павільйоні на площі Ринок у Львові

«Це буде європейський, бельгійський стандарт житла, – розповідає Генеральний директор «Бельгійського містечка» Філіп Схелфхаут – Маючи п’ятирічний досвід у будівництві та 9 успішних проектів за плечами, ми розробили комплексний підхід до створення новаторських проектів. Наша Група компаній гарантує повний пакет архітектурних, інженерних та дизайнерських послуг. Ми також маємо власну будівельну та інвестиційну компанії. Більш ніж 150 спеціалістів працюють під керівництвом міжнародного менеджменту. Це дозволяє нам будувати сучасне житло з уже готовим ремонтом та, обов’язково, з правом власності на апартаменти. Саме тому ми суворо дотримуємось виконання всіх норм і будуємо виключно за наявності необхідних дозволів і документів».

Візуалізація проекту «BelleVille» поблизу селища Воля Бартатівська, Львівської області



Новий проект «BelleVille» не виняток – він теж створений він у взаємодії з представниками місцевої громади Бартатова і Львівської обласної ради. А ще за активного сприяння Повноважного Посла Бельгії в Україні – Люка Якобса, який теж завітав на презентацію. Він, зокрема наголосив на важливості таких проектів, що змінюють обличчя міста: «Все, що відбувається сьогодні, наслідок не просто разового капіталовкладення. Це тривалі інвестиції, які продовжують зростати. Результат цих процесів – чудове, якісне, інноваційне житло, яке є символом не просто еволюції, а революції нерухомості. І те, що такий грандіозний проект з’явився у Львові, свідчить про сприятливий інвестиційний клімат цього міста, про його привабливість для бізнесу».

Житлові будинки з апартаментами в комплексі «BelleVille»

А про привабливість «BelleVille» для майбутніх мешканців говорити можна ще більше! Це і впевненість в надійності забудовника завдяки прозорому будівництву та гарантованим сертифікатам права власності кожному покупцю квартир. І ще ряд переваг, здатних змінити уявлення про те, яким має бути сучасне житло. Почнемо з квартир, що продаються так, як це прийнято у всій Європі – з ремонтом «під ключ». Мешканці отримують повністю обладнане помешкання (кухня з вбудованою технікою, облаштована ванна кімната, опалення, електрика). Ще комфортнішим життя зроблять унікальні сервіси – від охорони до послуг прибиральниць, садівника, кейтерінгу і навіть вигулу собак. На території «BelleVille» працюватиме пральня, бістро, фітнес-коуб, а ще – відділення пошти та банк. Більше того, всі резиденти безкоштовно зможуть скористатися послугами створеної спеціально для них клініки, де відвідувачів прийматиме сімейний лікар. А дитячий клуб нового покоління допоможе батькам подбати про своїх малюків – автобус буде розвозити учнів у 7 шкіл Львова, решту часу діти зможуть провести у спеціально обладнаних кімнатах, з якісним харчуванням та цікавими розвагами.

Житлові будинки з апартаментами в комплексі «BelleVille»

Як де це все працюватиме? Через мобільний додаток. «BelleVille App» – це аплікація для мешканців зі зручним інтерфейсом, через яку користувачі у кілька кліків зможуть замовити та оплатити усі сервіси: прання, прибирання чи навіть замовлення продуктів на вечерю. Таким чином сучасні технології стануть невід’ємною частиною житла 21 століття, де у мешканців замість буденних клопотів буле значно більше часу на відпочинок з рідними, улюблені справи та спілкування із сусідами.

Житлові будинки з апартаментами в комплексі «BelleVille»

Особливість нового проекту – і в його індивідуальності. Творці «BelleVille» подбали про те, щоб кожен зміг обрати оптимальний для себе варіант житла з майже тисячі будинків та апартаментів. Бельгійський колорит та різноманітність споруд передає зонування забудови. Тут буде 6 блоків з житловими площами від 40-ка до 120-ти квадратних метрів, названих на честь бельгійських населених пунктів. І це не просто назви: кожна зона відрізняться архітектурними та інтер’єрними рішеннями. П’ятиповерхові будинки з апартаментами і комерційною нерухомістю у блоці «Brussel», таунхауси з патіо в «Brugge», затишні невеличкі квартири з сонячними панелями на даху у блоці «Oostende» чи лакшері-апартаменти з великими терасами в «Knokk» – різноманітність, що дає справжню свободу вибору!

Житлові будинки з апартаментами в комплексі «BelleVille»

Завдяки таким особливостям «BelleVille» стане своєрідним смарт-містечком з власною інфраструктурою, громадськими приміщеннями, дитячими майданчиками, парком. До речі, з 16-ти гектарів проекту 4,6 – відведено під «зелені зони», що становить 30% від загальної площі забудови. Звичайно, масштаб проекту здатен створити нові стандарти у розвитку нерухомості. Погоджується з цим і Андрій Москаленко, Заступник міського голови з питань розвитку: «В презентованому сьогодні проекті є велика частина бельгійських інвестицій. Залучено ряд енергоефективних технологій, ряд розумних технологій. Тому я бажаю і інвесторам, і забудовнику, щоб цей проект реалізувався так, як задумано, щоб він мав змогу якісно конкурувати на ринку житла».

Житлові будинки з апартаментами в комплексі «BelleVille»

Зацікавленість львів’ян унікальним проектом від «Бельгійського містечка» свідчить, що так і буде. Адже сучасні тенденції, спрямовані на створення максимально зручних умов для мешканців тут набувають нового сенсу. «BelleVille» перевершує очікування та творить новий стиль життя, стиль комфорту, за яким – майбутнє.

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