У Львові обрали найкращі проекти для дитмайданчика на площі Святого Юра у Львові

Навесні управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради оголосило відкритий Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу концептуальну пропозицію дитячого майданчика на площі Святого Юра у Львові. Учасники мали змогу реєструватися до 16 червня, а подавати проекти до 30 червня. Таким чином, 10 липня під час таємного голосування журі конкурсу визначило перші три місця Всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію дитячого майданчика на площі Святого Юра у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усі охочі мали змогу подати свій проект дитячого майданчика європейського зразка неагресивної фонової архітектури на площі Святого Юра. Унікальність дитячого майданчика мала полягати в ландшафтному та пластичному характері.

Під час таємного голосування журі конкурсу визначило перші три місця Всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію дитячого майданчика на площі Святого Юра у Львові:

І місце – архітектурне бюро “А44”, авторський колектив: Рибак Юлія, Саніна Аліна та Телюк Христина, м. Львів (шифр 779913).

ІІ місце – ЛКП “Інститут просторового розвитку”, авторський колектив: Могила Ігор, Мартинець Роман, Зварич Олена та Чорноус Христина, м. Львів (шифр 011235).

ІІІ місце – авторський колектив: Кос Орест, Кос Світлана та Кінах Мар’яна, м. Івано-Франківськ (шифр 422149).

«У конкурсі взяло участь 6 авторських колективів. Через 2 тижні ми будемо проводити урочистий захід, де нагороджуватимемо переможців, а також у трамвайному депо на вул. Сахарова відбудеться виставка робіт учасників конкурсу на найкращу концептуальну пропозицію дитячого майданчика», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

«Усі учасники отримають свої проектні роботи назад. Стосовно переможців, то за третє місце отримають премію у розмірі 1 тис. грн., за друге – 2 тис. грн., а за перше місце учасники отримають премію 7 тис. грн. та пріоритетне право на укладання договору на проектування дитячого майданчика. Переможці зроблять проект, пізніше буде зроблено проектно-кошторисну документацію, після чого оголосимо тендер на визначення виконавця робіт», – зазначив відповідальний секретар конкурсу Мар’ян Кардаш.

До складу журі увійшли:

Юліан Чаплінський – начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, головний архітектор міста, (Львів)

Лілія Онищенко-Швець – начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, (м. Львів)

Дмитро Пузанов – ландшафтний архітектор, (м. Львів)

Штефан Габі – урбаніст, консультант з планування міст та регенерації закинутих територій, (м. Ляйпціг)

Богдан Гой – канд. арх., доцент Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка“

Тарас Стаховський – член громадської організації «Батьки в дії».

Нагадаємо, конкурс відбувався в межах проекту “Дитячий простір у сквері Святого Юра“, поданого ГО “Батьки в дії“ та членами НСОУ «Пласт».

Фото: contest.com.ua.