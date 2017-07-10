У Львові відбудеться перший в Україні фестиваль графіті

Перший в України фестиваль вуличних малюнків відбудеться 14-16 липня в рамках !FESTrepublic Weekend у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Креативні райони європейських міст мають свій арт. А це – графіті, теги, стікери. Тож ми вирішили розмалювати головне тло нашого фестивалю – контейнери. Хочемо, щоб наша локація на !FESTrepublic мала свій арт, як і креативні райони в Дубліні, Берліні, Кракові чи Вільнюсі», – розповідає Ляна Мицько, організатор !FESTrepublic Weekend.

Розмальовувати будуть 12 контейнерів на території !FESTrepublic. В одному з них організатори розмістять сцену. Цей, перший контейнер, вже готовий. Його розмалювали три художники: Сергій Грех, Keno Kickit, Dima Tabu. Інші 11 контейнерів художники почнуть розмальовувати уже з 9 липня, щоб встигнути до початку фестивальних вихідних.

Ці контейнери залишаться на території !FESTrepublic для використання під час майбутніх подій. А сам фестиваль графіті планують повторити наступного року та зробити щорічним.