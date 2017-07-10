ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відбудеться перший в Україні фестиваль графіті

|

Перший в України фестиваль вуличних малюнків відбудеться 14-16 липня в рамках !FESTrepublic Weekend у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Креативні райони європейських міст мають свій арт. А це – графіті, теги, стікери. Тож ми вирішили розмалювати головне тло нашого фестивалю – контейнери. Хочемо, щоб наша локація на !FESTrepublic мала свій арт, як і креативні райони в Дубліні, Берліні, Кракові чи Вільнюсі», – розповідає Ляна Мицько, організатор !FESTrepublic Weekend.

Розмальовувати будуть 12 контейнерів на території !FESTrepublic. В одному з них організатори розмістять сцену. Цей, перший контейнер, вже готовий. Його розмалювали три художники: Сергій Грех, Keno Kickit, Dima Tabu. Інші 11 контейнерів художники почнуть розмальовувати уже з 9 липня, щоб встигнути до початку фестивальних вихідних.

Ці контейнери залишаться на території !FESTrepublic для використання під час майбутніх подій. А сам фестиваль графіті планують повторити наступного року та зробити щорічним.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

За музику сплачено
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
За музику сплачено

Останнім часом в ЗМІ все частіше з'являється інформація про те, що когось змушують заплатити космічний штраф за порушенн...

Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів