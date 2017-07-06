Українські та польські спортсмени з інвалідністю змагатимуться у Львові

На Львівщині 8-9 липня відбудуться змагання українських та польських спортсменів з інвалідністю. Учасниками змагань стануть близько 20 спортсменів. Зокрема, вперше в Україні відбудуться відкриті змагання з кульової стрільби (на слух) для осіб з порушеннями зору. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Товариські зустрічі відбуватимуться на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у Львові (вул. Клепарівська, 39-а). У приміщенні спортивного залу Львівської комерційної академії (вул. Туган-Барановського,10) відбудеться товариська зустріч із баскетболу на візках.

Допомогу у проведені змагань надає Перемишльський клуб спорту і рекреації незрячих «Підкарпаття» та забезпечує змагання необхідними звуковими прицілами та освітленням.

Фото: ЛОДА