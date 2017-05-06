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На Львівщині легковик збив 65-річного велосипедиста

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У Страсамбірському районі легковик збив 65-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 травня близько 17.30на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород в селі Тершів,Старосамбірського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ФіатДобло», 26-річний житель одного з сіл Старосамбірського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 65-річного місцевого мешканця.

Велосипедиста доставили в центральну районну лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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