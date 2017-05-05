Ветеранам та дітям війни у Львові виплатили по 250 грн

До 5 травня учасники війни у Львові отримали одноразову допомогу, інформують у прес-службі мерії.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, одноразові виплати до 5 травня передбачені інвалідам війни та в’язням місць примусового тримання, учасникам бойових дій, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих інвалідів війни та учасників бойових дій і жертв нацистських переслідувань, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи та ін.

Також, згідно з розпорядження міського голови Львова, ветеранам та дітям війни надано одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 грн. кожному. Загалом, до 5 травня у Львові 5 200 учасників бойових дій, у тому числі члени сімей загиблих, отримали одноразову допомогу на загальну суму 15,6 млн. грн.

Зокрема, згідно з розпорядження міського голови Львова від 19 квітня 2017 р. № 150, ветеранам війни та дітям війни – мешканцям, які зареєстровані у м. Львові, надано одноразову матеріальну допомогу у розмірі 250 грн. кожному на загальну суму 10 000 грн. Таку допомогу отримали 40 осіб.

Згідно постанови Кабінету Міністрів від 5 квітня 2017 р. № 223, виплати передбачено:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

– I групи – 3500 гривень;

– II групи – 3100 гривень;

– III групи – 2700 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1200 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3500 гривень;

4) членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.

Нагадаємо, загалом у Львові на обліку є 24 882 учасника війни (це учасники бойових дій і члени їх сімей, ветерани, інваліди та діти війни, миротворці та афганці, жертви переслідувань та ін.).