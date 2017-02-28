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Вулицю Богданівську перекрили для руху транспорту

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Від сьогодні, 28 лютого, з 15.00 год і до 20.00 год 20 березня буде перекрито рух для транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього) зумовлене ремонтними роботами з реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм по вул. Богданівській.

Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Компанія Вестінвест» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».

 

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