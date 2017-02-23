ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові обіцяють пориви вітру до 22 м/с

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні до кінця доби та завтра у Львові пориви південно-західного вітру, 17 – 22 м/с, без істотних опадів. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 8 – 10° тепла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

25 лютого синоптики прогнозують вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° морозу,  вдень  0 – 5° тепла.

26 лютого очікується вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.  Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.  Вітер південно-західний,    9 – 14 м/с. Температура повітря вночі  1 – 6° морозу, вдень 4 – 9° тепла.

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