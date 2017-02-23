Львівську будівельну фірму, де загинув працівник-нелегал, оштрафували на майже 800 тисяч

ТзОВ «Файнобуд», де під час виконання будівельних робіт у Львові загинув працівник і використовувалась праця нелегальних робітників, оштрафували на майже 800 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держпраці у Львівській області.

Нагадаємо, що 28 грудня 2016 стався нещасний випадок на будівельному майданчику на вулиці Кульпарківській, 226 А: під час встановлення вертикальної опалубки з висоти впав працівник. Від отриманих травм чоловік загинув.

У зв’язку з цим, було призначено позапланові перевірки з питань дотримання вимог законодавства про працю та охорону праці, які здійснювали фахівці ГУ Держпраці у Львівській області.

За результатами позапланових заходів, встановлено, що загиблий та ще семеро будівельників, які були з ним у бригаді, у листопаді 2016 року працювали на цьому підприємстві без будь-якого оформлення, тобто фактично нелегально.

Відтак, ГУ Держпраці у Львівській області застосувало штрафну санкцію до ТзОВ «Файнобуд» на суму 768 тисяч гривень за фактичне допущення до роботи 8 працівників без належного оформлення трудових відносин та 3200 грн за інші порушення законодавства про працю. Також матеріали перевірки скеровано до правоохоронних органів за ознаками грубого порушення законодавства про працю, за що передбачена кримінальна відповідальність згідно із ст.172 КК України.

Отож, ГУ Держпраці у Львівській області вкотре наголошує роботодавцям на необхідності належного оформлення працівників, відповідно до вимог ст.24 КЗпП, а саме укладення трудових договорів та повідомлення органів ДФС у встановленому порядку. Також нагадуємо, що з 1 січня значно зросли фінансові санкції за порушення законодавства про працю, передбачені ст.265 КЗпП України.

Відтепер у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків розмір штрафної санкції складатиме 96 000 гривень за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Фото: ГУ Держпраці у Львівській області