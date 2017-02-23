Благоустрій «Погулянки» покращать на 400 тисяч

Комісія екології та природокористування Львівської міської ради ухвалила рішення про виділення коштів на реконструкцію садово-паркової доріжки у лісопарку «Погулянка» – 300 тисяч гривень, а також на очистку місцевого озера – 100 тисяч грн. Відповідна інформація з’явилася на офіційному порталі депутатів ЛМР, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами голови комісії Ірини Оршак, до переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2017 року, включено реконструкцію садово-паркової доріжки у лісопарку «Погулянка» – 300 тис. грн, а також кошти на очистку озера на Погулянці – 100 тис.грн.

Як відомо на першочергові природоохоронні заходи, які фінансуватимуться з міського фонду ОНПС у 2017 році виділено 6 млн 585 тисяч гривень.