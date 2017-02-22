Наступного тижня у Львові починають масово труїти щурів

Впродовж 1 березня – 7 квітня у Львові, Винниках, Рудно і Брюховичах проводитимуть весняну суцільну одномоментну дератизацію відповідно до сформованих графіків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Так, складено плани-графіки, згідно з якими фахівці відділів профдезінфекції у присутності представників ЛКП будуть побудинково проводити суцільну дератизацію на території ЛКП. Відповідно до планів-графіків, фахівці розкладатимуть отрутопринаду у підвальних приміщеннях житлових будинків.

Окрім цього, одночасно проводитимуть дератизаційні заходи у підвальних приміщеннях дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік, лікарень, у парках, скверах. Також дератизаційні заходи будуть проводити в ОСББ, ЖБК та інших установах, з якими укладено угоди на проведення дератизації.

Усі ЛКП Львова зобов’язані інформувати мешканців та своїх працівників про проведення весняної суцільної дератизації у місті через дошку оголошень.

Дератизацію у приватному секторі проводять при згоді господаря будинку. У дислокації, де зазначена назва вулиці, номер будинку та прізвище господаря. Проведення роботи фіксується підписом господаря.

Мешканці будинків приватного сектору, які будуть відсутні під час проведення суцільної дератизації, можуть звертатися до відділів профдезінфекції за місцем проживання:

Галицький, Сихівський райони – 271-20-82;

Франківський район – 238-28-27;

Залізничний район – 292-63-14;

Шевченківський район – 272-27-74;

Личаківський район – 271-20-82.

Питання та пропозиції щодо проведення суцільної одномоментної дератизації просять адресувати за тел: 271-20-82.

Нагадаємо, суцільна одномоментна дератизація проводиться 2 рази на рік, навесні та восени, що не дає можливості мишовидним гризунам масово розмножуватися і поширювати інфекційні хвороби (лептоспіроз, туляремію, та інші, які є небезпечні для людини).