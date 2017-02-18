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У Краковці прикордонники вилучили «Рено» та «Фольксваген» з підробленими документами

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У пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили дві іномарки з підробленими дорученнями на право керування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Співробітники Держприкордонслужби протягом доби виявили два транспортні засоби, які наші співвітчизники намагалися ввезти в Україну з порушеннями.

Автомобілі «Рено» та «Фольксваген» польської реєстрації, які прямували на в’їзд в Україну, прикордонники Мостиського загону спинили у пункті пропуску «Краківець».

В ході перевірки у громадян України документів у прикордонного наряду виникли підозри стосовно доручень на право керування автомобілями. Одразу було проведено взаємодію з митною службою Польщі, яка повідомила, що вказані в документах нотаріуси, видачу цих доручень не підтвердили.

На даний час легкові автомобілі знаходиться на майданчику для затриманих транспортних засобів в пункті пропуску, а відносно громадян складені протоколи про порушення митних правил.

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