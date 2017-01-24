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Жінки-депутати міськради Львова звертаються до СБУ і прокуратури по захист від насилля під час сесій

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Аби припинити загрозу фізичного насилля та забезпечити нормальну працю на користь міста, жінки-депутати Львівської міської ради  різних фракцій звертаються до громади міста та правоохоронних органів.

Близько 30% депутатського корпусу Львівської міської ради становлять жінки. Практично кожної сесії вони наражаються на небезпеку, «прориваючись» на робочі місця через молодиків спортивної зовнішності, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Сьогодні доводиться визнати, що ті часи, коли засідання у Львівській міській раді проводились у спокійній атмосфері, схоже, минули. Так, у сесійній залі часто було гаряче, не обходилось без суперечок, гострих дискусій, інколи емоційного протистояння, не раз було доволі складно переконати громаду у правильності тих чи інших рішень, що приймались депутатами. Та ті речі, що відбуваються впродовж останніх засідань, мають характер відвертого злочинного тиску на позицію Львівської міської ради», – йдеться у зверненні депутатів.

За словами жіночої частини депутатського корпусу, захоплення сесійної зали невідомими особами, молодиками спортивної зовнішності швидше виглядають на штурм, аніж на бажання бути обізнаними та брати участь у прийнятті рішень, що забезпечують функціонування та розвиток міста.

«Нас, як жінок-депутатів, турбує неможливість приймати рішення та брати участь у вирішенні питань міста. А нас, як матерів, в тому числі і немовлят, хвилюють питання елементарної безпеки. Зривання засідання та блокування роботи ради щоразу переростають у спробу фізично завадити роботі депутатів та загрозу насилля», – зазначають депутати.

Відтак, жінки-депутати усіх фракцій публічно звертаються до поліції, Служби Безпеки та прокуратури з проханням відреагувати та забезпечити безпеку містян.

Додамо, що наступне сесійне засідання Львівської міської ради відбудеться у четвер, 26 січня.

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