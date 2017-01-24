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У неділю у парку «На валах» відтворять «Бій за станцію Крути»

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У неділю, 29 січня, у Львові відзначатимуть 99-ту річницю подвигу Героїв Крут. Зокрема, у парку «На валах» (вул. Винниченка) відбудеться театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію Крути». Про це Львівському порталу повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

До перегляду динамічної реконструкції, приуроченої 99-й річниці героїчного бою під Крутами, запрошують усіх охочих.

Організатори заходу – ГО Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять” та  Львівська обласна державна адміністрація.

Початок дійства о 14:00 год.

Фото: ЛОДА

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