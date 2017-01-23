У Львові через туман скасували ряд авіарейсів

У Львові через сильний туман надвечір скасовано, або було перенаправлено до інших аеропортів п’ять авіарейсів. Про це свідчить онлайн табло аеропорту Львів, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак було скасовано один рейс зі Стамбула та перенаправлено чотири авіарейси із Відня, Києва, Варшави та Стамбула.

Як уточнила Львівському порталу директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, автоматичні системи на злітній смузі, які дозволяють садити літаки у складних погодних умовах працюють у штатному режимі. Рішення про відміну рейсів прийняли екіпажі повітряних суден, оцінивши погодні умови.

«Ми працюємо, аби до осені ввести в дію інструментальну система посадки 2 категорії (ILS CAT II), яка б дозволяла заходити літакам на посадку від 30 метрів вертикальної видимості та 300 метрів горизонтальної. Ця система зробила б аеропорт фактично всепогодним. Її мали ввести в експлуатацію ще до Євро–2012, але через недофінансування об’єктів Євро деякі з них досі не введені в експлуатацію, що ускладнює використання необхідного обладнання», – повідомила Тетяна Романовська.