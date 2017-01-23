ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові через туман скасували ряд авіарейсів

|

У Львові через сильний туман надвечір скасовано, або було перенаправлено до інших аеропортів п’ять авіарейсів. Про це свідчить онлайн табло аеропорту Львів, передає кореспондент Львівського порталу.

Фото: kanoner.com

Відтак було скасовано один рейс зі Стамбула та перенаправлено чотири авіарейси із Відня, Києва, Варшави та Стамбула.

Як уточнила Львівському порталу директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська, автоматичні системи на злітній смузі, які дозволяють садити літаки у складних погодних умовах працюють у штатному режимі. Рішення про відміну рейсів прийняли екіпажі повітряних суден, оцінивши погодні умови.

«Ми працюємо, аби до осені ввести в дію інструментальну система посадки 2 категорії (ILS CAT II), яка б дозволяла заходити літакам на посадку від 30 метрів вертикальної видимості та 300 метрів горизонтальної. Ця система зробила б аеропорт фактично всепогодним. Її мали ввести в експлуатацію ще до Євро–2012, але через недофінансування об’єктів Євро деякі з них досі не введені в експлуатацію, що ускладнює використання необхідного обладнання», – повідомила Тетяна Романовська.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн