У Львові чоловік шантажував свою коханку інтимними відео та фото

У Львові умовно засудили зловмисника, що вимагав у жінки 1000 доларів за нерозповсюдження відеозаписів сексуального характеру між ним та жертвою вимагання. Про це йдеться у вироку суду за 16 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у вироку, чоловік впродовж листопада 2016 року, використовуючи соціальну мережу «Однокласники», а також шляхом здійснення чисельних дзвінків зі свого мобільного телефону на мобільний телефон потерпілої жінки неодноразово письмово та усно висловлював останній вимоги щодо передачі йому грошових коштів в сумі 1000 доларів США.

«При цьому у разі відмови останньої від виконання даних вимог, погрожував їй розголошенням відомостей, які потерпіла бажала зберегти в таємниці, а саме фотографій інтимного характеру із ї зображеннями, а також відеозаписів статевих зносин між ним та нею», йдеться у вироку.

Також повідомляється, що 16 листопада 2016 р. о 18 год. 15 хв., потерпіла з метою збереження в таємниці інформації про її статеві стосунки з погрожувачем, передала останньому частину грошових коштів в сумі 700 доларів США. Після чого чоловіка затримали працівники поліції.

В судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненому злочині визнав повністю та надав суду показання про те, що з потерпілою познайомився в соціальній мережі «Однокласники». Вони стали переписуватись, спілкувались по телефону та домовились про зустріч. Після цього, в них були інтимні стосунки. В подальшому, письмово та усно висловлював потерпілій вимоги щодо передачі йому грошових коштів в сумі 1000 доларів США, погрожуючи розголошенням фотографій та відеозаписів інтимного характеру із її зображенням. Коли потерпіла погодилась передати кошти, він вирішив заволодіти її майном. Вони домовились про зустріч на автовокзалі. Прийшовши на зустріч, потерпіла передала йому частину грошей і його одразу затримали працівники поліції.

Так, суд ухвалив:

«На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк тривалістю два роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов’язки:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу КВІ;

повідомляти КВІ про зміну місця проживання, роботи, навчання.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід обвинуваченому залишити без змін – домашній арешт».