На Львівщині згоріла господарка

У Старосамбірському районі вогнеборці ліквідували пожежу в господарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Вчора, 28 грудня, о 5:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Поляна Старосамбірського району в дерев’яній господарській будівлі. На місце події було негайно направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРП-57 м. Добромиль.

Вогнем знищено господарську будівлю. Вогнеборці врятували від знищення вогнем сусідню господарську будівлю.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.