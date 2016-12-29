На Львівщині Audi влетіла в автобус

Сьогодні, 29 грудня, на Львівщині інормарка зіткнулася з рейсовим автобусом. Про це у соціальній мережі повідомляє «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у повідомленні, близько 09:00години поблизу смт. Жвирка Сокальського району відбулась дорожня транспортна пригода. Водія Audi у зв’язку із поганими дорожніми умовами винесло на зустрічну смугу, після чого відбулось зіткнення його з рейсовим автобусом Львів-Сокаль марки «Еталон». Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Фото: Варта-1