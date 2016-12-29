ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині Audi влетіла в автобус

|

Сьогодні, 29 грудня, на Львівщині інормарка зіткнулася з рейсовим автобусом. Про це у соціальній мережі повідомляє «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

112

Як йдеться у повідомленні, близько 09:00години поблизу смт. Жвирка Сокальського району відбулась  дорожня транспортна пригода. Водія Audi у зв’язку із поганими дорожніми умовами винесло на зустрічну смугу, після чого відбулось зіткнення його з рейсовим автобусом Львів-Сокаль  марки «Еталон».  Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

113

Фото: Варта-1

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн