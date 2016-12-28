Троє львів’янок представлятимуть Україну на Чемпіонаті світу з шахів

Днями Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила імена 62-ох із 64-ох учасниць жіночого чемпіонату світу з шахів, який триватиме з 10 лютого до 5 березня 2017 року в Тегерані. Україну в столиці Ірану презентуватимуть п’ять шахісток, троє з яких – представниці Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На чемпіонаті світу змагатимуться львів’янки сестри Анна і Марія Музичук та Наталія Букса.

Зазначимо, що турнір у Тегерані відбуватиметься за кубковою системою. Після кожного кола, починаючи з 1/32 фіналу, кількість претендентів скорочуватиметься у два рази.