На Львівщині чоловік невдало обікрав екс-дружину

На Львівщині 47-річний чоловік проник у будинок колишньої дружини і викрав мобільний телефон та гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Так, до Мостиського відділення поліції 26 грудня звернулася 50-річна мешканка одного з сіл району, котра повідомила, що з її будинку було викрадено мобільний телефон «Номі АЙ» та гроші в сумі дві тисячі гривень. Загальна сума збитків становить більше двох з половиною тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився колишній чоловік заявниці, 47-річний місцевий мешканець. Як пояснив сам чоловік, він знайшов ключі від будинку колишньої дружини та проник у середину будинку.

Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.