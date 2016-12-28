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Мешканцям Львова пропонують придбати іменні лавки для Парку духовної культури

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Львів’ян закликають долучитися до облаштування Парку духовної культури імені Івана Павла II, придбавши або ж профінансувавши частину вартості лавок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

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Як зазначила керівник Сихівської РА Ірина Маруняк, станом на зараз у парку повністю облаштували 1 доріжку – від вул. Лісної до вул. Хоткевича: її замостили плиткою ФЕМ, а також влаштували вздовж освітлення. З обох боків доріжки мають намір встановити 100 лавок. Відтак, ініціативних мешканців та місцевих підприємців запрошують долучитися фінансуванням та, водночас, отримати іменну лавку в парку. Одна лавочка коштує близько 6 тис грн.

Охочі взяти пайову участь в облаштуванні парку можуть звернутись у Сихівську районну адміністрацію, що на проспекті Червоної Калини, 66.

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