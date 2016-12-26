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У 2017 році за кошти містян продовжать возити експозицію «львівське сміття» країною?

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Львівські депутати продовжили дію «Програми забезпечення вивезення та захоронення  побутових відходів» на 2017 рік. За відповідне рішення проголосували депутати сьогодні, 26 грудня, під час пленарного засідання сесії міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

сміття

Як йдеться у пояснювальній записці, з метою недопущення погіршення санітарно-екологічного благоустрою мешканців і гостей міста Львова та забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів, необхідним є вирішення питання щодо відшкодування додаткових витрат підприємствам, які надають послуги з вивезення побутових відходів.

«У зв’язку із надзвичайною ситуацією регіонального рівня та тимчасовим призупиненням приймання побутових відходів на Львівський міський полігон ЛКП «Збиранка», вивезення побутових відходів здійснюється підприємствами-перевізниками на інші полігони Львівської області та інших областей. При цьому, значно зростає відстань, на яку здійснюється перевезення побутових відходів, як наслідок, підприємства несуть додаткові витрати, які не передбачені у діючих тарифах на послуги з вивезення та захоронення побутових відходів. Крім цього, підприємства, які надають послуги з вивезення побутових відходів несуть додаткові витрати за захоронення», – йдеться у документі.

Так, сесія внесла зміни до ухвали міської ради від 14.07.2016 №907 «Про затвердження Програми забезпечення вивезення та захоронення побутових відходів протягом червня-вересня 2016 року» замінивши у назві, тексті ухвали та у додатку до ухвали слова «червня-грудня 2016 року» словами 2016-2017 років».

 

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