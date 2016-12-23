Терористи страшно катували і вбили двох полонених бійців АТО – волонтер

Три дні тому під час боїв на Світлодарській дузі троє українських військових потрапили в полон до бойовиків російсько-терористичних угруповань Донбасу. Згодом двоє бійців були вбиті терористами і перед смертю були піддані страшним тортурам. Про це під час свого інтерв’ю заявив волонтер, керівник благодійного фонду Mir&Co Мирослав Гай, передає Преса України.

Він заявив, що бійці потрапили в полон до терористів три дні тому, після чого терористи зажадали обміну. Українська сторона ще не встигла домовитися, як прийшли фотографії з тілами двох українських силовиків. Гай заявив, що навіть люди, які вже давно на війні, були шоковані тим, яким тортурам піддавали бійців терористи. Він заявив, що це явно не місцеві, таке могли зробити тільки російські найманці або солдати РФ. Крім того він заявив, що фотографій третього бійця немає, українські силовики сподіваються, що він все ще живий і скоро буде обміняний.

Гай розповів, що жителі східної України всіляко намагаються обійти «військові завдання» і знаходяться у деморалізованому стані. Розвідка доповідає, що місцеві бойовики шоковані діями російських найманців і солдатів, які ведуть себе як звірі. У зв’язку з цим росіяни почали стягувати до Свістлодарської дуги своїх найманців і регулярні війська.

Волонтер пояснив, що для різкого загострення ситуації на Донбасі є кілька причин: По-перше супротивник хоче перевірити стан українських укріплень і боєготовність солдатів, оскільки раніше пройшла демобілізація. По-друге в Мінську домовилися про введення режиму припинення вогню з 24 грудня і тому супротивник буде вистрілювати всі свої боєприпаси. Він нагадав, що Росія на Донбасі утилізує свої боєприпаси, у яких вже вийшов термін придатності. Гай також заявив, що до терористів Донбасу прямує новий так званий «гумконвой», в якому везуть чергову партію боєприпасів.

Крім того у терористів є серйозний привід понервувати, оскільки українські військові постійно покращують свою тактичну перевагу на Світлодарській дузі, тому супротивник постійно проводить атаки.

Наразі офіційних заяв про підтвердження чи спростування цієї інформації від влади не надходило.