Як організували рух транспорту на відремонтованих ділянках вул. Шевченка

21 лютого для проїзду транспорту відкрили ділянку вул. Шевченка – від вул. Яцкова до вул. Бортнянського. Відтак проїзними стали: перехрестя вулиць Яцкова — Шевченка; смуга руху від вул. Яцкова до вул. Бортнянського в одному напрямку (права сторона), та виїзд з вул. Бортнянського на вул. Шевченка через вул. Юнаківа. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», відповідно до схеми організації дорожнього руху погодженої в поліції, станом на зараз:

вул. Шевченка є проїзною від квазікільця до вул. Бортнянського;

на ділянці від вул. Яцкова до вул. Бортнянського рух транспорту лише в одному напрямку – відкрито для руху лише праву сторону. Ліву сторону планують відкрити через два тижні.

Щодо бічних вулиць:

вул. Єрошенка – двостороння;

вул. Яцкова – двостороння;

вул. Турянського – одностороння. Однак, від вчорашнього дня змінено напрямок руху так, як було до реконструкції вулиці: якщо до вчора рух транспорту по вул. Турянського був до вул. Шевченка, то зараз тут рух буде від вул. Шевченка.

«Також ділянка вул. Бортнянського від вул. Шевченка до вул. Квітки-Основ’яненка є односторонньою. Через вул. Бортнянського можна виїхати на вул. Городоцьку і рухатися далі в напрямку центру. Орієнтовно через два тижні на ділянці від вул. Яцкова до вул. Бортнянського плануємо зробити двосторонній рух, відкривши для поїзду ліву сторону вулиці. Натомість повністю завершити ремонтні роботи на вул. Шевченка і відкрити її для проїзду транспорту плануємо до кінця травня цього року», – пояснив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Нагадаємо, станом на зараз активні ремонтні роботи тривають на ділянці вул. Шевченка від вул. Бортнянського до вул. Ярослава Мудрого.

Як повідомляв Львівський портал, за три роки капітального ремонту невеликої частини вулиці Шевченка, довжиною близько 2 км, з міського бюджету Львова вже витратили близько 335 мільйонів гривень коштів платників податків.

Нагадаємо, що ремонт частини вулиці Шевченка від церкви святої Анни до вулиці Левандівської (відстаннь близько 2 км – ред.) стартував ще 30 січня 2020 року у три етапи і мав бути завершений за два роки.

Перший етап – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Цю ділянку відремонтували за майже 90 мільйонів гривень.

Другий етап – ремонт ділянки від церкви святої Анни до вул. Я. Мудрого. Обійшовся місту у майже 59 млн грн.

Третій етап – це ремонт ділянки від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Усі роботи проводив ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Як відомо, вулиця Щевченка є однією із головних дорожніх артерій Львова, що тягнеться майже від центру міста до мікрорайонів Рясне і Рясне-Руської. Ділянка вулиці Шевченка (від вулиці Левандівської до вулиці Омеляна Ковча) на сьогодні перебуває в аварійному стані.

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