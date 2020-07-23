Стало відомо коли відкриють квазікільце на вулиці Шевченка

У першій декаді серпня обіцяють відкрити для проїзду транспорту квазікільце на вулиці Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Уже завершено усі роботи із заміни інженерних мереж та прокладання трамвайної колії на вулиці Шевченка (на ділянці від вул. Залізничної до вул. Левандівської – ред.), де передбачено організацію кільцевого руху вулицями Шевченка, Левандівською та Залізничною.

Як повідомила директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова, підрядник — ТзОВ «Онур» — практично завершив замощення колії мозаїкою. Між коліями будуть асфальтовані автомобільні смуги. Саме це залишилося доробити, а також хідники, і нанести останній шар асфальтування по кільцю.

«Облаштування квазікільця — це розв’язка, яка дозволить пришвидшити перетин перехрестя вул. Левандівська — вул. Шевченка, адже до реконструкції це був один із найпроблемніших вузлів. Зараз навколо невеликого кварталу буде кільцевий рух.

Передбачено, що по вул. Шевченка громадський транспорт їхатиме прямо, без затримок, не оминаючи кільце. Проектант також передбачив контрсмугу на вул. Левандівській, щоб прискорити рух громадського транспорту, який курсуватиме на вул. Шевченка, і завести його на зупинку, яка буде в центрі квазікільця», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Нагадаємо, проектно-кошторисна документація ремонту вул. Шевченка розроблена 2019 року проектною організацією ТзОВ «Трамдорпроект» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Проектом передбачено повне розбирання дорожнього одягу і тротуарів вулиць Шевченка та Залізничної в межах, необхідних для виконання будівельних робіт та реконструкції, розбирання асфальтобетонного покриття по вул. Левандівській, реконструкція всіх інженерних мереж, демонтаж існуючих трамвайних колій в межах проектування, демонтаж існуючого дорожнього одягу з покриттям із мозаїки і бруківки, влаштування нових трамвайних колій, влаштування проїзних частин; тротуарів; велосипедних доріжок; технічних тротуарів, дорожньої розмітки; світлофорних об’єктів, влаштування контактної мережі трамваю, зовнішнього вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору, проектом передбачається заходи для маломобільних груп населення.

Вартість виконання робіт згідно з договором між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», становить — 89,6 млн грн.