За три роки реконструкції двох км вулиці Швченка вже витратили 335 млн грн

За три роки капітального ремонту невеликої частини вулиці Шевченка, довжиною близько 2 км, з міського бюджету Львова вже витратили близько 335 мільйонів гривень коштів платників податків.

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської міської ради, 21 лютого, для проїзду приватного транспорту привідкрили чергову ділянку вул. Шевченка – від вул. Яцкова до вул. Бортнянського. Щоправда відкрили лише праву смугу, а ліву сторону відкриють через два тижні.

На цьому відрізку дороги облаштовано нижній шар асфальтобетону, а два верхніх шари постелять у весняний період. Також від сьогодні водії можуть їздити перехрестям вул. Шевченка – Яцкова. Як наголошують у мерії, відкриття цих відрізків дозволить зменшити навантаження на вулицю Єрошенка і покращити доїзд мешканцям вулиці Бортнянського до вулиці Юнаківа.

«Сьогодні відкрили для проїзду перехрестя вулиць Яцкова – Шевченка, смугу руху від вул. Яцкова до вул. Бортнянського в одному напрямку (праву сторону), та виїзд з вул. Бортнянського на вул. Шевченка через вул. Юнаківа. Таким чином проїзною вул. Шевченка стала на відрізку від вул. Залізничної до вул. Бортнянського. Відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху від вул. Яцкова до вул. Бортнянського відкрили для проїзду одну смугу – праву сторону. Через два тижні плануємо відкрити ліву сторону. Зараз там завершуємо роботи з облаштування заїзду на вул. Скляну. Відтак через два тижні від вул. Бортнянського до квазікільця всі заїзди з вул. Шевченка на бічні вулиці будуть відкриті для проїзду», – розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

На ділянці вулиці Шевченка від вулиці Яцкова до вулиці Бортнянського проведено заміну всіх інженерних мереж, влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття, замощено тротуари та трамвайну колію, постелено конструктивні шари основи велосипедних доріжок, засипано зелені зони чорновим шаром ґрунту та встановлено тимчасові дорожні знаки.

За сприятливих погодних умов буде постелено середній та верхній шари асфальтобетонного покриття, заасфальтують велодоріжки, висадять зелені насадження та нанесуть дорожню розмітку і встановлять постійні дорожні знаки.

Станом на сьогодні на вул. Шевченка ще планують деромонтувати ще один відрізок протяжністю 120 м від вул. Бортнянського до вул. Ярослова Мудрого. Як наголошує заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, цю ділянку, мали б завершити ремонтувати до червня цього року.

«Компанія «Онур» активно працює. Вони облаштовують колектор, водопровідну мережу та проводитимуть переключення мереж. Проклали вже приблизно 66 м колектора. Після заміни всіх комунікацій будуть проводитися роботи з облаштовування дорожнього покриття. Та це все виконуватимуть за наявності відповідних погодних умов. Орієнтовний час завершення ремонту – це включно травень місяць цього року», – розповіла Ірина Маруняк.

За її словами, щодо планів ремонтних робіт у місті на цей рік, то мають завершити роботи біля підпірної стінки на вул. С. Бандери, громадський простір на вул. Чупринки – Бандери, облаштувати доріжки для маломобільних груп на вулиці Орлика. Щодо ремонту інших доріг буде відомо після того, як сесія ухвалить бюджет розвитку.

Нагадаємо, що ремонт частини вулиці Шевченка від церкви святої Анни до вулиці Левандівської (відстаннь близько 2 км – ред.) стартував ще 30 січня 2020 року у три етапи і мав бути завершений за два роки.

Перший етап – облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Цю ділянку відремонтували за майже 90 мільйонів гривень.

Другий етап – ремонт ділянки від церкви святої Анни до вул. Я. Мудрого. Обійшовся місту у майже 59 млн грн.

Третій етап – це ремонт ділянки від вул. Я. Мудрого до вул. Залізничної. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Усі роботи проводив ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Як відомо, вулиця Щевченка є однією із головних дорожніх артерій Львова, що тягнеться майже від центру міста до мікрорайонів Рясне і Рясне-Руської. Ділянка вулиці Шевченка (від вулиці Левандівської до вулиці Омеляна Ковча) на сьогодні перебуває в аварійному стані.

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