Суд дозволив відновити будівництво у Брюховичах, де планують знести школу

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення Львівської міської ради про знесення будівельного паркана на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, де на місці недобудованої школи планують збудувати торговий центр та житло. Рішення суду фактично розблоковує будівництво, проти якого виступає міська рада Львова.

Як відомо, 26 жовтня 2022 року міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення демонтувати паркан. Наступного дня комунальники зняли огорожу, а в’їзд на ділянку перегородили бетонними блоками.

За даними Наші гроші. Львів, рішення міської ради, вочевидь, не задовольнило підприємство і воно звернулось до суду. 8 лютого 2023 року Львівський окружний адміністративний суд розглянув позов підприємства громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця», яке просило визнати демонтаж будівельного паркану протиправним. Представник компанії-забудовника заявив, що комісія ТЕБ і НС не мала підстав для усунення будівельного майданчика. Також він заявив, що підприємство має усі дозвільні документи на будівництво, а рішення міської ради «стосується обмеження права приватної власності позивача на ділянку».

Представник міської ради у суді натомість заявив, що комісія ТЕБ і НС винесла своє рішення про демонтаж огорожі, бо під час облаштування будівельного майданчика забудовник порушив благоустрій, зрубав дерева та не погодив заїзди на земельну ділянку та дорожні знаки перед ними.

Окрім того, юрист міськради в суді заявив, що рішення Брюховицької селищної ради про списання недобудованої школи на вул. Широкій, 2 та надання забудовнику земельної ділянки за цією адресою є незаконними, і міська рада з ними не погоджується.

Суддя Олександр Коморний, який розглядав цю справу, вирішив, що комісія ТЕБ і НС не є органом, який може приймати рішення у містобудівній сфері. Окрім того, суд встановив що «Львівська здравниця» сплатила 247,6 тис. грн компенсації за зрізані дерева у бюджет Брюховицької селищної ради у жовтні 2021 року.

Щодо самих будівельних робіт на вул. Широкій, 2, то суд вирішив, що жодних проблем з ними немає.

«Як встановлено судом, позивач на земельній ділянці яка належить йому на праві постійного користування, проводив роботи по влаштуванню огородження будівельного майданчика, які входять до переліку підготовчих робіт. Суд встановив, що підготовчі роботи проводились позивачем на підставі зареєстрованого Державною інспекцією архітектури та містобудування України 22.09.2022 повідомлення про початок виконання підготовчих робіт», – вказано в ухвалі суду.

З огляду на це, на думку, суду, забудовник не повинен був отримувати дозвіл від міської ради.

Суддя також звернув увагу на те, що Галицька районна адміністрація 25 жовтня склала протокол про адміністративне правопорушення на керівника підприємства, але через місяць сама ж закрила це провадження «у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення».

Отож суддя Олександр Коморний повністю задовольнив позов підприємства і визнав протиправними знесення будівельного паркану на вул. Широкій, 2 та встановлення комунальниками обмежувальних блоків.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Львівський апеляційний суд заборонив здійснювати будь-яке будівництво на території недобудованої школи у Брюховичах, яку колишня місцева влада віддала під забудову житлом. Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 5 грудня 2022 року.

Наприкінці жовтня забудовник почав активну підготовку до будівництва на території недобудованої школи у Брюховичах, що на вул. Широкій, 2. Відтак місто демонтувало незаконно встановлену огорожу та звернулося до суду.

Як відомо, Брюховицька сільська рада списала недобудовану школу. А землю, на якій вона розташована, передали невідомій громадській організації. Мова про земельну ділянку зі школою та столітніми деревами, площею 3,4 га, яку Брюховицька селищна рада за кілька днів до своєї ліквідації безкоштовно передала громадській організації під забудову.

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