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Суд заборонив будувати житло на території школи у Брюховичах

Ольга Денисяка

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Львівський апеляційний суд заборонив здійснювати будь-яке будівництво на території недобудованої школи у Брюховичах, яку колишня місцева влада віддала під забудову житлом. Відповідне рішення суд прийняв на засіданні 5 грудня.  Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Напередодні своєї ліквідації Брюховицька селищна рада дуже “ефективно попрацювала”: за один місяць встигла списати з балансу приміщення недобудованої школи, віддати безоплатно земельну ділянку площею 4,6 га у центрі селища якійсь громадській організації і навіть видати їй містобудівні умови на побудову фактично торгово-розважального центру», – повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Організація декларувала, що планує збудувати на цій землі реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак, як з’ясувалося, центр реабілітації мав займати лише 500 м кв. із 44000 м кв. загальної площі нового будівництва.

Нагадаємо, наприкінці жовтня забудовник без відповідних на те дозволів почав активну підготовку до будівництва на території недобудованої школи у Брюховичах, що на вул. Широкій, 2. Відтак місто демонтувало незаконно встановлену огорожу та звернулося до суду.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Брюховицька сільська рада списаланедобудовану школу. А землю, на якій вона розташована, передали невідомій громадській організації.

Нещодавно також повідомлялось, що Львівський апеляційний суд повернув у власність держави крадену земельну ділянку у Брюховицькому лісі, вартість якої становить більше 3,8 млн грн. До цього громаді повернули ще дві крадені ділянки в лісі.

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