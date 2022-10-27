На скандальному будівництві у Брюховичах знесли паркан забудовника

Комунальники Шевченківської райадміністрації демонтували огорожу на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, яку забудовник встановив напередодні без відповідних дозволів від міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Демонтажні роботи проводили згідно з рішенням комісії ТЕБ і НС Львівської міської ради, яка вчора позачергово збиралася щодо цього питання.

Спочатку працівники зняли бляху з огорожі, а згодом – зрізали дерев’яні опори, на яких висіли металеві листи. Роботи супроводжувались у присутності поліції із відповідним рішенням на руках.

«Перед тим, як розпочинати роботи, забудовник має отримати дозвіл на порушення благоустрою. Також має бути погодження поліції, аби транспорт міг сюди заїжджати. На сьогодні ні погодження поліції, ні дозволу на порушення благоустрою немає. Тобто правових підстав заїзду техніки на цю земельну ділянку немає», — пояснює голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

За словами пані Банах, усі демонтовані матеріали опишуть і заберуть на зберігання. Опісля звернуться до порушників про відшкодування затрачених районною адміністрацією коштів на виконання цих робіт.

«Документи, які має підприємство громадської організації, – отримало їх в останні дні існування Брюховицької селищної ради. Тоді, у 2020 році, комунальну землю разом із недобудованою школою брюховицькі депутати безкоштовно віддали забудовнику. Як тільки Брюховичі приєдналися до Львова, місто звернулося у правоохоронні органи, була відкрита кримінальна справа. Однак, арешт, накладений на земельну ділянку, нещодавно зняли, і забудовник відразу приступив до робіт.

Очевидно, це перші кроки боротьби міста у цій справі. Але дуже важлива позиція громади – чи погоджуються вони на те, аби комунальні землі разом із школою на них просто так віддавали на будівництво житлових комплексів», – говорить керівник департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський

Натомість представник забудовника, адвокат підприємства громадської організації «Асоціація інвалідів захисників вітчизни «Львівська здравниця» Горніцький Сергій переконує, що його клієнти мають документи на проведення робіт: «Наше підприємство отримало право власності та право користування землею у 2020 році. Ми маємо дозвіл на проведення підготовчих робіт, тому на своїй території встановили будівельний паркан, на що мали право».

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Брюховичах під забудову зносять недобудовану школу і понад 3.4 га лісу.

До цього Брюховицька сільська рада списала недобудовану школу. А землю, на якій вона розташована, передали невідомій громадській організації.

Мова про земельну ділянку зі столітніми деревами, площею 3,4 га, яку Брюховицька селищна рада за кілька днів до своєї ліквідації безкоштовно передала громадській організації під забудову.

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