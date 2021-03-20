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Брюховицька сільська рада списала недобудовану школу та доручила її знести

Вероніка Рой

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Під час проведення інвентаризації з’ясувалося, що Брюховицька сільська рада списала недобудовану школу. А землю, на якій вона розташована, передали невідомій громадській організації. Про це повідомив заступник міського голови Львова Любомир Зубач, передає Львівський портал.

За словами Зубача, сільрада доручила невідомій громадській організації провести демонтаж будівлі школи, начебто через її аварійність.

«І це ще не все – є рішення про передачу цій же ГО 3,46 гектара землі, що під цією школою. Попередньо, в постійне користування», – додав він.

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Любомир Зубач уточнив, що школа знаходиться у Брюховичах на вулиці Широка, 2.

«Хто орієнтується – відразу за пам’ятником Хмельницькому. Хто не орієнтується – скажу просто, кращої землі, у лісі, у Брюховичах, мабуть, вже й нема», – додав він.

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Фото: Любомир Зубач

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