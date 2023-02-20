Байдену пропонували зустріч із Зеленським на кордоні чи у Львові, він наполіг на візиті в Київ, – ЗМІ

Президенту США Джо Байдену представили низку планів щодо поїздки в Україну, які не включали візит до Києва, але він наполіг на поїздці в столицю. Про це пише Європейська правда з посиланням на журнал Rolling Stone і на високопоставленого чиновника Білого дому.

Одна з ідей передбачала зустріч Байдена і президента Володимира Зеленського на польсько-українському кордоні. Інша – зустріч у Львові, який з початку війни зазнавав російських авіаударів, але все ж це місто залишається відносно безпечним порівняно з важкими боями на східному фронті.

Враховуючи той очевидний факт, що Україна є активним полем бою, як Секретна служба, так і Міністерство оборони США мали заперечення щодо безпеки деяких з розроблених планів.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що занепокоєння були викликані «непередбачуваністю ситуації і зменшенням рівня безпеки, необхідним для підтримки пересування президента».

Зрештою Байден обрав Київ, місто, яке є символічним жестом рішучості України після того, як російські війська намагалися захопити столицю на початку війни минулого року, але зазнали невдачі.

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого із неанонсованим візитом до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій лідери країн поспілкувалися віч-на-віч.

Цей візит Джозефа Байдена є символічним, адже він вперше прибув в Україну за час повномасштабної війни, і зробив це саме напередодні річниці вторгнення РФ.

У Білому домі заявили, що в Києві Джо Байден оголосить надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси, протитанкові системи і радари повітряного спостереження.

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