Прем’єр Польщі підтримав зміну процедури вступу до ЄС для України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що ЄС має зрозуміти важливість реалій та змінити ставлення для процедури розширення Євросоюзу для швидшого вступу України до нього. Про це він заявив на Мюнхенській безпековій конференції, пише Європейська правда.

Моравецький підкреслив виключність подій під час війни, яку РФ веде проти України та її європейського вибору, а також те, що український народ зараз захищає всю Європу ціною життя українців.

«Ми не можемо протидіяти тому, що відбувається в Україні через звичний або майже звичний процес вступу (України до ЄС, – ред.). Тому ми маємо почати думати новим чином, нестандартно», – пояснив він.

На думку Моравецького, зміна процедури є логічною з огляду на те, що європейська архітектура в принципі потребує реформи.

«Зараз ми перебуваємо у поворотному моменті історії, коли нам необхідно змінити практично все в Європі. У тому числі, створивши новий процес в Україні, прискорений шлях. Який вигляд це матиме у підсумку, я не знаю. Але якщо говорити про те, чи я підтримую відхід від звичних правил, моя відповідь: так, бо ми зараз перед очима відбуваються екстраординарні події», – пояснив прем’єр Польщі.

Як повідомляв Львівський портал, 23 червня 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що Україна має амбітну мету – стати повноправним членом Європейського Союзу через два роки, тобто до 2025 року.

Водночас представниця Єврокомісії пояснювала, що переговори про вступ до ЄС де-факто є не перемовинами, а процесом адаптації країни-кандидата до європейських правил, у якому кожен крок на наступний етап потребує згоди усіх країн-членів. Сам процес вона описує як «марафон з великою кількістю блокпостів», відтак застерігала українців від очікувань, що усе може відбуватися швидко.

За останніми соцопитуваннями, проведеними торік у жовтні, вступ України до Євросоюзу підтримують 86% громадян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.