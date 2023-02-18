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Кількість «Калібрів» у Чорному морі зменшилась до восьми

Наталя Дуляба

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В акваторії Чорного моря значно поменшало російських ракет. Станом на суботу, 18 лютого, ворог зосередив тут лише 8 «Калібрів», хоча напередодні їх було аж 24. Про це Львівському порталу повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Так, зараз на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебувають 9 ворожих кораблів, два з них споряджені «Калібрами». Загальний залп становить 8 ракет.

Таким чином Росія суттєво зменшила свої запаси «Калібрів», адже ще 17 лютого у Чорному морі цих крилатих ракет було аж 24. Таку кількість ракет ворожий флот зібрав всього лише за два дні.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель без ракет.

А в Середземному морі ворог тримає 10 своїх кораблів, половина з яких – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 72 ракети.

Нагадаємо, в суботу вранці, 18 лютого, окупанти випустили з акваторії Чорного моря 4 крилаті ракети «Калібр», половину збила українська протиповітряна оборона. Удар прийшовся по військовому об’єкту в Хмельницькому, також було влучання біля зупинки громадського транспорту. Відомо про двох поранених.

Перед тим рашисти здійснили чергову атаку уночі 16 лютого, випустивши по Україні 32 ракети. Запуск ракет здійснювали в тому числі й з кораблів у Чорному морі.

В РНБО України вважають, що до річниці повномасштабного вторгнення на 23-24 лютого Росія планує нову масовану ракетну атаку.

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