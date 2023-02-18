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В небі над Україною збили два «Калібри»

Наталя Дуляба

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У суботу вранці, 18 лютого, українська протиповітряна оборона знищила 2 з 4 ракет «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря. Про це Львівському порталу повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Так, російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Дві з них збили українські військові.

У яких місцях влучили інші дві ворожі ракети, наразі не уточняють.

Повітряні Сили наголошують, що загроза ракетних атак зберігається по всій Україні, тому громадян закликають не нехтувати повітряними тривогами.

Нагадаємо, вранці 18 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу, на Львівщині – о 08:40 год. Загалом вона тривала майже годину, у Львівській області все спокійно.

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